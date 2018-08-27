Beşiktaş - Antalyaspor maçında tartışmalı gol! VAR...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 20. dakikasında Souleymane Doukara'nın attığı gol sonrası VAR kararı büyük tartışma yarattı.
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 20. dakikasında ceza sahasına sokulan Hakan Özmert havadan pasını ceza yayı içi sol çaprazına hareketlenen Souleymane Doukara'ya göndermek istedi. Savunmadan seken topun yönü değişmedi ve topla buluşan Souleymane Doukara yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Maçın hakemi Halis Özkahya, golden sonra VAR'a başvurdu fakat VAR'dan gelen onay üzerine gol kararını verdi.
Bunun üzerine Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
- 26.8.2018 23:04
- Güncelleme: 27.8.2018 01:45
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Beşiktaş - Antalyaspor maçında tartışmalı gol! VAR... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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