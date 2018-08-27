Antalya bayramı
Kırmızı-beyazlılar 2. bayramını yaptı. Doukara yıldızlaştı
Mütevazı kadrosu ve önemli eksikleriyle Vodafone Park'a çıkan Antalyaspor, Beşiktaş karşısında tarihi bir zafere imza attı. Konuk ekipte gecenin yıldızı Souleymane Doukara'ydı. Senegalli forvet attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyete damga vurdu. Bülent Korkmaz'ın ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Antalyasporlu oyuncular soyunma odasını tezahüratlarla inlettiler.
- 27.8.2018
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
-
Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
-
Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Antalya bayramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.