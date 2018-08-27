Mütevazı kadrosu ve önemli eksikleriyle Vodafone Park'a çıkan Antalyaspor, Beşiktaş karşısında tarihi bir zafere imza attı. Konuk ekipte gecenin yıldızı Souleymane Doukara'ydı. Senegalli forvet attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyete damga vurdu. Bülent Korkmaz'ın ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Antalyasporlu oyuncular soyunma odasını tezahüratlarla inlettiler.