Antalya bayramı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    bayramı

    Antalya bayramı

    Kırmızı-beyazlılar 2. bayramını yaptı. Doukara yıldızlaştı

    Mütevazı kadrosu ve önemli eksikleriyle Vodafone Park'a çıkan , karşısında tarihi bir zafere imza attı. Konuk ekipte gecenin yıldızı Souleymane Doukara'ydı. Senegalli forvet attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyete damga vurdu. 'ın ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Antalyasporlu oyuncular soyunma odasını tezahüratlarla inlettiler.

    1. 27.8.2018
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