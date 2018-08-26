Utku ilk kez 11'de
Tolga Zengin'in Partizan maçında sakatlanmasının ardından Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Partizan ile Sırbistan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında sakatlanan Tolga Zengin, 2 gün boyunca uygulanan tedaviye cevap vermeyince Antalyaspor maçının kadrodan çıkarıldı. Tolga'nın yokluğunda 20 yaşındaki Utku Yuvakuran, siyah-beyazlı ekibin kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkacak. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Utku, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir lig maçında ilk 11'de oynayacak.
- 26.8.2018 21:17
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Utku ilk kez 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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