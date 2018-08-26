Utku ilk kez 11'de – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Utku ilk kez 11'de

    Utku ilk kez 11'de

    'in Partizan maçında sakatlanmasının ardından 'ta , ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

    'in Partizan maçında sakatlanmasının ardından 'ta , ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

    Partizan ile 'da oynanan Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında sakatlanan Tolga Zengin, 2 gün boyunca uygulanan tedaviye cevap vermeyince maçının kadrodan çıkarıldı. Tolga'nın yokluğunda 20 yaşındaki Utku Yuvakuran, siyah-beyazlı ekibin kadrosunda ilk 11'de sahaya çıkacak. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Utku, siyah-beyazlı forma altında ilk kez bir lig maçında ilk 11'de oynayacak.
    1. 26.8.2018 21:17
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