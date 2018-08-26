Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Sürpriz oldu, mucizeler oldu. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip, beklediğinden fazla golü atıp 3 puanı aldı. 3 tane gol yememiz mucizeydi. 2-0 öne geçmemiz gerekirken golü yedik. Net pozisyonu olmayan rakip gol attı.

Futbol oynamak için de tempoyu düşürmemek gerekiyor. 10 defa oyun duruyor. Rakibi dinlendirmek için mi geldin buraya? Hakemin buna göz yumması gerekirdi. Hakem geçen sezon da Antalya maçında attığımız golü vermedi, penaltı pozisyonunda rakip lehine ters faul kararı verdi. Rahatsız mısın? Kaç kere yere yatıldı, görmüyor musun?

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