Klopp'tan Karius yorumu: Beşiktaş iyi bir kaleciye sahip oldu – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Klopp'tan Karius yorumu: iyi bir kaleciye sahip oldu

    Klopp'tan Karius yorumu: <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> iyi bir kaleciye sahip oldu

    Siyah-beyazlıların Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi dün akşam geldi. 25 yaşındaki kaleci ‘Kartal Pençesi’ hareketiyle gönülleri fethetti

    'ın yeni transferi Alman file bekçisi , İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki kaleci Karius, Londra'dan kalkan uçakla saat 22.00 sıralarında 'na ulaştı. Çok sayıda siyah-beyazlı taraftar tarafından karşılanan Alman file bekçisine, havaalanında kulüp yetkilileri eşlik etti. Siyah-beyazlı taraftarları görünce mutluluğunu gizleyemeyen Karius "Kartal pençesi" yaparak objektiflere poz verdi. 25 yaşındaki kalecinin bu sabah sağlık kontrollerinden geçtikten sonra takıma katılması bekleniyor.

    KLOPP: İYİ BİR KALECİLERİ VAR
    Kaleci Karius transferini resmi twitter hesabındaki kapak fotoğrafını değiştirerek duyuran kulübü, tecrübeli kaleci için bir video paylaştı. Kulübü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bu arada Liverpool'un tecrübeli teknik direktörü Jurgen Klopp, Beşiktaş'a transfer olan Alman kaleci için övgü dolu sözler sarf etti. , " ile dün vedalaştık. Onun için mutluyum. Çok iyi bir yaşta ve fantastik bir kaleci. Beşiktaş, Türkiye'de lig şampiyonluğunu kazanma şansı yüksek bir takım. Şimdi bir de iyi bir kaleciye sahip oldular" ifadelerini kullandı.



    BiR KARiUS BiR RONALDO!
    Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen iki futbolcudan biri oldu. Liverpool'un tecrübeli eldiveni, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Devler Ligi'nde takımının oynadığı 13 karşılaşmada da forma giydi. 1170 dakika sahada kalan 25 yaşındaki kaleci bu rekoru sezon başında 'den Juventus'a transfer olan ile paylaştı.

    'EN DOĞRU KARARI VERDİN KARDEŞİM'
    Karius'un ?Liverpool'dan takım arkadaşı Dejan Lovren, Beşiktaş'a transfer olan başarılı eldivene destek verdi. Hırvat stoper "En doğru kararı verdin kardeşim" dedi.



    231 BİN 'COME TO BEŞİKTAŞ' MESAJI GİTTİ
    Kartal'ın Loris Carius'u ikna etmesinde Beşiktaş taraftarının müthiş ilgisi de etkili oldu. Liverpool Echo'nun haberine göre Alman eldiven, İnstagram sayfasına atılan 231 bin 'Come to Beşiktaş' mesajına bir hayli şaşırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha önce Pepe'den Vida'ya Negredo'dan Medel'e kadar birçok yıldızı bu şekilde mesaj yağmuruna tutmuştu. Bu slogan meşhur olmuştu.

    YÜZDE 69 KURTARIŞ
    Karius geçen sezon Liverpool formasıyla 19 lig maçına çıktı. 25 yaşındaki eldiven kalesine gelen isabetli şutların yüzde 68.9'unu kurtardı. 14 gol yedi. Toplamda 31 kurtarışı var. Bunlardan 1'i penaltı. 10 maçta gol yemedi. Yüzde 67 isabetle topu oyuna sokmayı başardı.
    1. 26.8.2018
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