Klopp'tan Karius yorumu: Beşiktaş iyi bir kaleciye sahip oldu
Siyah-beyazlıların Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius dün akşam geldi. 25 yaşındaki kaleci ‘Kartal Pençesi’ hareketiyle gönülleri fethetti
KLOPP: İYİ BİR KALECİLERİ VAR
Kaleci Karius transferini resmi twitter hesabındaki kapak fotoğrafını değiştirerek duyuran Beşiktaş kulübü, tecrübeli kaleci için bir video paylaştı. Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bu arada Liverpool'un tecrübeli teknik direktörü Jurgen Klopp, Beşiktaş'a transfer olan Alman kaleci Loris Karius için övgü dolu sözler sarf etti. Jürgen Klopp, "Loris Karius ile dün vedalaştık. Onun için mutluyum. Çok iyi bir yaşta ve fantastik bir kaleci. Beşiktaş, Türkiye'de lig şampiyonluğunu kazanma şansı yüksek bir takım. Şimdi bir de iyi bir kaleciye sahip oldular" ifadelerini kullandı.
BiR KARiUS BiR RONALDO!
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen iki futbolcudan biri oldu. Liverpool'un tecrübeli eldiveni, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Devler Ligi'nde takımının oynadığı 13 karşılaşmada da forma giydi. 1170 dakika sahada kalan 25 yaşındaki kaleci bu rekoru sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile paylaştı.
'EN DOĞRU KARARI VERDİN KARDEŞİM'
Karius'un ?Liverpool'dan takım arkadaşı Dejan Lovren, Beşiktaş'a transfer olan başarılı eldivene destek verdi. Hırvat stoper "En doğru kararı verdin kardeşim" dedi.
231 BİN 'COME TO BEŞİKTAŞ' MESAJI GİTTİ
Kartal'ın Loris Carius'u ikna etmesinde Beşiktaş taraftarının müthiş ilgisi de etkili oldu. Liverpool Echo'nun haberine göre Alman eldiven, İnstagram sayfasına atılan 231 bin 'Come to Beşiktaş' mesajına bir hayli şaşırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar daha önce Pepe'den Vida'ya Negredo'dan Medel'e kadar birçok yıldızı bu şekilde mesaj yağmuruna tutmuştu. Bu slogan meşhur olmuştu.
YÜZDE 69 KURTARIŞ
Karius geçen sezon Liverpool formasıyla 19 lig maçına çıktı. 25 yaşındaki eldiven kalesine gelen isabetli şutların yüzde 68.9'unu kurtardı. 14 gol yedi. Toplamda 31 kurtarışı var. Bunlardan 1'i penaltı. 10 maçta gol yemedi. Yüzde 67 isabetle topu oyuna sokmayı başardı.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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