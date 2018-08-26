Jeremain Lens takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı

    <a href="/index/jeremain-lens?id=fce803ca-354f-452c-a3bb-c7f337ec468f" class="" rel="tag">Jeremain Lens</a> takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı

    Sakatlığı nedeniyle karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Hollandalı yıldız , karşılaşma öncesinde yedek kulübesine geldi ve arkadaşlarına başarılar diledi.

    'in ikinci haftasında oynanan BB Erzurumspor mücadelesinin son bölümlerinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Partizan ile oynanan Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde forma giyemeyen Lens, karşılaşmasının da kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlığını atlatamayan yıldız futbolcu, karşılaşma öncesinde sahaya gelerek ısınan takım arkadaşlarına başarılar diledi. Bir süre yedek kulübesinde oturan Hollandalı futbolcu, daha sonra tribüne çıkarak maçı izledi.
    1. 26.8.2018 21:53
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