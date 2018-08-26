Beşiktaş seri peşinde! Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler
Süper Lig’de 2’de 2 yapan Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk ediyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
İlk hafta Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.
Siyah-beyazlılar üçüncü maçında evinde Antalyaspor'u da mağlup ederek 3 maçlık bir seri yakalayarak yoluna devam etmek istiyor. İki takım arasında ligde geride kalan 44 maçta Beşiktaş 31, Antalya 4 kez galip geldi. Rakibiyle ligde yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.
SAAT: 21.45
STAT: Vodafone Park
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo.
ANKARAGÜCÜ: Boffın, Sangare, Celutska, Dıego, Chıco, Doğukan, Drole, Danılo, Hakan, Vaınqueur, Doukara.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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