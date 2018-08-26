Beşiktaş seri peşinde! Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    seri peşinde! Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler

    Beşiktaş seri peşinde! Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler

    ’de 2’de 2 yapan , Antalyaspor’u konuk ediyor

    , Spor Toto 'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    İlk hafta Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

    Siyah-beyazlılar üçüncü maçında evinde Antalyaspor'u da mağlup ederek 3 maçlık bir seri yakalayarak yoluna devam etmek istiyor. İki takım arasında ligde geride kalan 44 maçta Beşiktaş 31, Antalya 4 kez galip geldi. Rakibiyle ligde yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.

    SAAT: 21.45
    STAT: Vodafone Park
    BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo.
    ANKARAGÜCÜ: Boffın, Sangare, Celutska, Dıego, Chıco, Doğukan, Drole, Danılo, Hakan, Vaınqueur, Doukara.

    1. 26.8.2018
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