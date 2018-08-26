Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



İlk hafta Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.



Siyah-beyazlılar üçüncü maçında evinde Antalyaspor'u da mağlup ederek 3 maçlık bir seri yakalayarak yoluna devam etmek istiyor. İki takım arasında ligde geride kalan 44 maçta Beşiktaş 31, Antalya 4 kez galip geldi. Rakibiyle ligde yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi.



SAAT: 21.45

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo.

ANKARAGÜCÜ: Boffın, Sangare, Celutska, Dıego, Chıco, Doğukan, Drole, Danılo, Hakan, Vaınqueur, Doukara.