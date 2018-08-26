Beşiktaş, Şenol Güneş'le 3'te 3 yapamadı – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    , 'le 3'te 3 yapamadı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'le 3'te 3 yapamadı

    'in 3. haftasında 'a mağlup olan 6 puanda kalırken, siyah-beyazlılar, 'in göreve geldiği 4. sezonda da lige 3'te 3'le başlayamadı.

    'a karşı sahasında 3-2 mağlup olan , 'in göreve geldiği 4. sezonda da lige 3'te 3'le başlayamadı. 2015-2016 sezonunda ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan , 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında ise lige 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladı. Bu sezona Akhisarspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, 'a mağlup olarak bu sezon da ligde 3'te 3 yapamadı.
    1. 27.8.2018 00:19
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