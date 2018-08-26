Beşiktaş, Şenol Güneş'le 3'te 3 yapamadı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş 6 puanda kalırken, siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in göreve geldiği 4. sezonda da lige 3'te 3'le başlayamadı.
- 27.8.2018 00:19
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Beşiktaş, Şenol Güneş'le 3'te 3 yapamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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