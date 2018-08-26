Beşiktaş savunması alarm veriyor – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    savunması alarm veriyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> savunması alarm veriyor

    karşısında 20. dakikada Doukara ve 24. dakikada ’in golleriyle 2-0 geriye düşen , son 5 resmi maçında kalesini gole kapatamazken, son 4 mücadelede ise rakiplerine karşı geriye düştü.

    'in 3. hafta karşılaşmasında 'u konuk eden , 20 ve 24. dakikalarda kalesinde üst üste goller görerek 2-0 geriye düştü. 20. dakikada Doukara'nın vuruşunda top ağlara giderken, 24. dakikada ise 'in uzaktan şutunda yine Doukara'ya çarpan top, kaleci Utku'yu şaşırtarak filelerle buluştu ve , 4 dakika içinde 2 gol bularak, Vodafone Park'ta 2 farklı üstünlüğe ulaştı. Son 5 resmi maçında kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, son 4 karşılaşmada ise rakipleri karşısında geriye düştü. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında deplasmanda LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına karşın turu geçen siyah-beyazlılar, bu maçın ardından oynadığı lig karşılaşmasında da BB Erzurumspor önünde ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattı. Erzurumspor'u 3-1'le geçer Kartal, hafta içinde Partizan ile oynadığı mücadelede de 1-0 mağlup duruma düşmesine karşın mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde Antalyaspor'la karşılaşan siyah-beyazlılar, 20 ve 24. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düşerken, üst üste 4 karşılaşmada ilk gol şansını rakiplerine verdi.
    1. 26.8.2018 22:39
    2. Güncelleme: 26.8.2018 22:46
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