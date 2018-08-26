Beşiktaş savunması alarm veriyor
Antalyaspor karşısında 20. dakikada Doukara ve 24. dakikada Hakan Özmert’in golleriyle 2-0 geriye düşen Beşiktaş, son 5 resmi maçında kalesini gole kapatamazken, son 4 mücadelede ise rakiplerine karşı geriye düştü.
- 26.8.2018 22:39
- Güncelleme: 26.8.2018 22:46
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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