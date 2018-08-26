Beşiktaş Karius'u duyurdu!
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Karius'u duyurdu!

    Beşiktaş Karius'u duyurdu!

    , ’dan kaleci ’u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

    , 'dan kaleci 'u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Beşiktaş'a hoş geldin Loris Karius! Futbol takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı." açıklamasına yer verildi.

    1. 26.8.2018 14:37
    2. Güncelleme: 26.8.2018 14:40
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