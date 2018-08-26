Beşiktaş Karius'u duyurdu!
Beşiktaş, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Beşiktaş'a hoş geldin Loris Karius! Futbol takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı." açıklamasına yer verildi.
- 26.8.2018 14:37
- Güncelleme: 26.8.2018 14:40
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Marco Fabian, Fenebahçe için İstanbul'a geliyor
Toplam 9
Yorum
Cetin Ooooo baba,İstanbul dört gözle seni bekliyor,bileşim.Tam sevdiğim cins yani, iyi terzi,!!!!!!
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
Beşiktaş Karius'u duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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