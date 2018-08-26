Beşiktaş evinde ilk kez 3 gol yedi – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    evinde ilk kez 3 gol yedi

    Beşiktaş evinde ilk kez 3 gol yedi

    ’a karşı maçın henüz 34. dakikasında 3-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, ’ta çıktığı lig maçlarında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

    'e Akhisarspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle başlayan , ligin 3. haftasında taraftarı önünde 'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 34. dakikasında rakibi karşısında 3-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, 'ta oynadığı lig maçlarında ilk kez 3 gol yedi. 2015-2016 sezonunda açılan yeni stadında bugüne kadar boy gösterdiği 38 mücadelede bileği bükülmeyen ve kalesinde en fazla 2 gol gören siyah-beyazlılar, ilk kez bir rakibinden 3 gol yedi.
    1. 26.8.2018 22:48
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