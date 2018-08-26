Beşiktaş - Antalyaspor maçında tartışmalı gol! VAR... – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    - maçında tartışmalı gol! VAR...

    Beşiktaş - Antalyaspor maçında tartışmalı gol! VAR...

    Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadelenin 20. dakikasında Souleymane Doukara'nın attığı gol sonrası VAR kararı büyük tartışma yarattı.

    'ın Vodafone Park'ta 'u ağırladığı karşılaşmanın 20. dakikasında ceza sahasına sokulan Hakan Özmert havadan pasını ceza yayı içi sol çaprazına hareketlenen Souleymane Doukara'ya göndermek istedi. Savunmadan seken topun yönü değişmedi ve topla buluşan Souleymane Doukara yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

    Maçın hakemi Halis Özkahya, golden sonra VAR'a başvurdu fakat VAR'dan gelen onay üzerine gol kararını verdi.

    Bunun üzerine Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.


    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

    1. 26.8.2018 23:04
    2. Güncelleme: 27.8.2018 00:02
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