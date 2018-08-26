Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> | CANLI

    Siyah-beyazlı takım, Spor Toto 'in 3. haftasında 'u konuk ediyor.

    , Spor Toto 'in 3. haftasında ile karşı karşıya geliyor. 'ta saat 21.45'te başlayaN karşılaşmayı hakem yönetiyor.

    Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden , 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

    İŞTE İLK 11'LER

    Beşiktaş:     Utku, Adriano, , Vida, Caner, , Tolgay, Quaresma, Babel, Oğuzhan, .

    Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celutska, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara.

    EVİNDE 45 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Teknik direktör yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

    'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

    Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

    Bu karşılaşmaların 38'ini 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

    VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 12 MAÇI KAZANDI
    Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı.

    Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

    Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, 'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.

    1. 26.8.2018 20:49
    2. Güncelleme: 26.8.2018 21:44
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