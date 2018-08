Beşiktaş, 27 yaşındaki Sırp futbolcu Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. A Spor'dan Hakan Gündoğar'ın aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Adem Ljajic transferinde rol aldı. Beşiktaş yetkilileri, yarın Torino'ya giderek son detayları masaya yatıracak. Akşam saatlerinde KAP bildiriminin yapılması bekleniyor.

ADEM LJAJIC KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Partizan altyapısında başlayan Ljajic, 19 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde gösterdiği başarılı performans ile 10,8 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya geçiş yapan Sırp futbolcu, 2015/16 sezonunu Inter'de kiralık geçirdikten sonra kulübüne döner dönmez 8,1 milyon Euro karşılığında Torino'ya satıldı. Geçtiğimiz sezon Torino forması ile 28 maça çıkan Ljajic, 6 gol 13 asist katkısında bulundu.

"LJAJIC BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI OLAN İSİM"

Editörlerimizden Tarkan Kıdıl, Adem Ljajic'i değerlendirdi; "Adem Ljajic'in özgeçmişine baktığımız zaman futbolculuk kariyerine dair ufak bir fikir elde etsek de Sırp futbolcunun, kariyerindeki görkemli takımlardan çok daha fazlasına sahip olduğunu düşünüyorum. Ljajic'in öne çıkan özelliklerinin başında anahtar pas atma becerisi geliyor. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Sırp futbolcu, hiç beklenmedik anlarda takım arkadaşlarını gol ile burun buruna getirebiliyor. Oyun yapısı ile 10 numara oynamaya daha yatkın olan futbolcu, kanatlarda oynadığında ise sol taraftan ters ayağı ile tehdit yaratmayı seven bir oyuncu. Oyuncunun top sürme becerisi, pas ve şut kalitesi, duran toplardaki başarısı sadece Süper Lig değil, Avrupa'nın beş büyük ligi için dahi ortalamanın bir hayli üzerinde. Kolay kolay top kaybetmeyen oyuncu, sahada durduğu her dakika rakip takım için tehdit yaratma ihtimaline sahip. Ljajic'in oyunun savunma yönüne yaptığı katkıda ise aynı şeylerden söz etmek pek mümkün değil. Savunma konsantrasyonu oldukça düşük olan oyuncunun ikili mücadelelerle de arası olduğu söyleyemeyiz. Top rakibe geçtiği anda oyundan kopmaya elverişli olan Ljajic, dişli rakiplerle Avrupa kupalarında oynanan maçlarda topun arkasına geçmek gerekilirse takımını adeta bir kişi eksik bırakabilecek yapıda bir oyuncu. 1,82'lik ortalama üstü boyuna rağmen hava toplarında da etkisiz olduğunu belirtmek gerekir. Tüm bunların toplamına baktığımızda, Ljajic eğer Beşiktaş'a transfer olursa Şenol Güneş'in tercih ettiği pas oyunu içerisinde büyük bir etki yaratarak oldukça ön plana çıkabilir. Oyun olarak Talisca'dan ziyade Sosa'ya yakın diyebileceğimiz Ljajic, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmaya oldukça müsait bir oyuncu tipi."