Babel & Negredo dönüyor
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Babel & dönüyor

    Babel & <a href="/index/negredo?id=822b58ec-1d25-4bf4-a7fc-83191ca951ae" class="" rel="tag">Negredo</a> dönüyor

    Güneş’in kozları, sakatlığı geçen Babel ve ’da cezalı olan

    Teknik direktör , karşısında yine rotasyonlu bir kadro ile sahada olacak. maçının 11'inden 3-4 oyuncu değiştirmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan ile cezası sebebiyle 'a götürülmeyen İspanyol forvet 'ya da ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Güneş'in maçındaki kozları bu iki isim olurken, maçında sakatlanan ve tedavisi süren Lens'in de bugünkü maça yetişmeyeceği belirtildi.
    1. 26.8.2018
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