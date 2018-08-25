Transferi beklediler – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Transferi beklediler

    Transferi beklediler

    Partizan maçı kadrosuna alınmayan Lens ve Babel'in neden 'a götürülmediği ortaya çıktı.

    İki futbolcunun takımlarının radarında olduğu ve gelecek olası teklifler düşünülerek İstanbul'da bırakıldığı öğrenildi. Arap takımları ülkedeki son gününde iki oyuncuya istenilen teklifi yapsaydı, satışların gerçekleşeceği bildirildi.

    LENS'E TALİP ÇIKMADI
    Fenerbahçe'den Giuliano ve Josef'in, G.Saray'dan gittiği Suudi Arabistan Ligi için menajerlerin 'ın da kapısını çaldığı da kaydedildi. Kulübün 8 milyon euro istediği Lens için alıcı bulunamadığı bu nedenle hiçbir teklifin gelmediği kaydedildi. Hollandalı'nın, taliplisi çıksaydı 5-6 milyon euro'ya kadar indirim yapılıp satılabileceği belirtildi.?

    NEGREDO'NUN YERİNE ALDILAR
    'da Alvaro 'nun eşi, S. Arabistan'a gitmeyi reddedince , 'ın Al Rayyan takımından 27 yaşındaki Faslı oyuncu Abderazak Hamed- Allah'ı transfer etti. Al Nassr, Abderazak için Negredo'ya ayırdığı 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödedi.

    ORMAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
    Beşiktaş'ta Başkan 'ın katıldığı bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta gerçekleşti. Yöneticilerin, boks ve atletizm takımlarının katıldığı törende konuşan Orman, "Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Umarım iyi günlerde bir dahaki sene yine burada buluşuruz. Camiamıza hizmet etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

    KARA KARTAL'A DURMAK YOK
    'in 3. haftasında 'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda dinlenme, kondisyon, taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. Antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün 19.00'da devam edecek.
    1. 25.8.2018
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