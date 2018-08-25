Transferi beklediler
Partizan maçı kadrosuna alınmayan Lens ve Babel'in neden Sırbistan'a götürülmediği ortaya çıktı.
LENS'E TALİP ÇIKMADI
Fenerbahçe'den Giuliano ve Josef'in, G.Saray'dan Gomis gittiği Suudi Arabistan Ligi için menajerlerin Beşiktaş'ın da kapısını çaldığı da kaydedildi. Kulübün 8 milyon euro istediği Lens için alıcı bulunamadığı bu nedenle hiçbir teklifin gelmediği kaydedildi. Hollandalı'nın, taliplisi çıksaydı 5-6 milyon euro'ya kadar indirim yapılıp satılabileceği belirtildi.?
NEGREDO'NUN YERİNE ALDILAR
Kara Kartal'da Alvaro Negredo'nun eşi, S. Arabistan'a gitmeyi reddedince Al Nassr, Katar'ın Al Rayyan takımından 27 yaşındaki Faslı oyuncu Abderazak Hamed- Allah'ı transfer etti. Al Nassr, Abderazak için Negredo'ya ayırdığı 6 milyon euro'luk bonservis bedelini ödedi.
ORMAN'DAN BAYRAM TEBRİĞİ
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın katıldığı bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta gerçekleşti. Yöneticilerin, boks ve atletizm takımlarının katıldığı törende konuşan Orman, "Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Umarım iyi günlerde bir dahaki sene yine burada buluşuruz. Camiamıza hizmet etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.
KARA KARTAL'A DURMAK YOK
Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda dinlenme, kondisyon, taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. Antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün 19.00'da devam edecek.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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