Sırplar umutlu!
Vecernje Novosti gazetesi “Siyah-beyazlılar (Partizan) İstanbul Boğazı’nda şans arayacak” derken, Blic “İstanbul üzerinden Avrupa Ligi’ne” diye yazd
NİHAİ KARAR İSTANBUL'DA
Vecernje ?Novosti gazetesi ise "Siyah-beyazlılar (Partizan) İstanbul Boğazı'nda şans arayacak" başlığıyla yayımladığı haberde, Partizan'ın Beşiktaş'a karşı iyi ve cesur oynadığı, ancak bunun net bir sonuç almak için yeterli olmadığı aktarıldı. Sırbistan'ın resmi haber ajansı "TANJUG" da maçla ilgili haberinde, "Belgrad'da beraberlik, nihai karar İstanbul'da" ifadelerine yer verdi. Rövanş karşılaşması 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Sırplar umutlu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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