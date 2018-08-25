Sırplar umutlu! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Sırplar umutlu!

    Sırplar umutlu!

    Vecernje Novosti gazetesi “Siyah-beyazlılar (Partizan) ’nda şans arayacak” derken, Blic “ üzerinden ’ne” diye yazd

    UEFA playoff turunda 'ın başkenti Belgrad'da oynanan ve 1-1 sona eren Partizan- maçı, ülke basınında geniş yer aldı. Partizan'ın cesur oyunu öven basını, takımlarının 'daki maçta turu geçebileceğini düşünüyor. Blic gazetesi, "İstanbul üzerinden Avrupa Ligi'ne" başlıklı haberinde, 'cesur' Partizan'ın evindeki maçta sahadan beraberlikle ayrılsa da İstanbul'daki rövanş maçında turu geçebileceğini ifade etti. Gazete, Partizan'a övgüde bulundu.

    NİHAİ KARAR İSTANBUL'DA
    Vecernje ?Novosti gazetesi ise "Siyah-beyazlılar (Partizan) 'nda şans arayacak" başlığıyla yayımladığı haberde, Partizan'ın Beşiktaş'a karşı iyi ve cesur oynadığı, ancak bunun net bir sonuç almak için yeterli olmadığı aktarıldı. Sırbistan'ın resmi haber ajansı "TANJUG" da maçla ilgili haberinde, "Belgrad'da beraberlik, nihai karar İstanbul'da" ifadelerine yer verdi. Rövanş karşılaşması 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

    1. 25.8.2018
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