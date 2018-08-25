Domagoj Vida: Unuttum gitti
PARTİZAN -Beşiktaş karşılaşmasının ardından Partizanlı taraftarlar tarafından kötü tezahüratlara maruz kalan Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Sırp basınına açıklamalarda bulundu.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Domagoj Vida: Unuttum gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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