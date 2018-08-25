Domagoj Vida: Unuttum gitti – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : Unuttum gitti

    Domagoj Vida: Unuttum gitti

    - karşılaşmasının ardından Partizanlı taraftarlar tarafından kötü tezahüratlara maruz kalan Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu , Sırp basınına açıklamalarda bulundu.

    Vida, taraftarlarının kendisine gösterdiği tepki hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ben bu olayları artık geride bıraktım. Geçmişte beni yeterince üzecek ve rahatsız edecek tecrübeler edindim. Bu olanları artık umursamıyorum. Atmosfer için taraftarları ve Partizan oyuncularını tebrik ediyorum. İyi bir sonuç oldu. Turu geçeceğiz."
    1. 25.8.2018
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