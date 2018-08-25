Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta kaleci Tolga Zengin, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş’ın kalesinde genç Utku Yuvakuran yer alacak.
- 25.8.2018 22:14
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Ndiaye geliyor!
Toplam 2
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GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
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saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
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Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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