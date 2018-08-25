Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ta , maçı kadrosundan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

    'ta kaleci , sakatlığı nedeniyle maçının kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş’ın kalesinde genç Utku Yuvakuran yer alacak.

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    1. 25.8.2018 22:14
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