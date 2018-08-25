Beşiktaş'ta sıradaki isim Marco Fabian – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ta sıradaki isim

    Beşiktaş'ta sıradaki isim Marco Fabian

    Başkan Orman, bayramlaşma töreninde müjdeyi verdi “Fabian ile görüşüyoruz, bütçemize uyar ve anlaşırsak bu transferi de yapacağız”

    Siyah-beyazlı kulübün Başkanı , 'nın boşluğunu dolduracak olan 10 numara için de Marco Fabian transferinin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini ifade etti. Başkan Orman, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı yıldız için, "Görüşüyoruz, bütçelerimize uyarsa anlaşırsak transferi yaparız" şeklinde konuştu. Fikret Orman'ın bu açıklaması, bu transferde artık geri sayıma geçildiği şeklinde yorumlandı. da geçtiğimiz günlerde bir ayrılık yaşayabileceğinin sinyallerini verirken "Menajerim bir görüşme yapacak, kulüple ilgili olarak bazı ekonomik şartları net olarak belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

    İLK HABER PEPE'DEN
    Öte yandan Cruz Azul'un teknik direktörü Pedro Caixinha, 'ın yakından ilgilendiği Marco Fabian hakkında, "Pepe'nin bana söylediğine göre Marco, Beşiktaş'a transfer olmaya yakın" açıklamasını yapmıştı. 40 kez Meksika formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a olmuştu. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.
    1. 25.8.2018
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