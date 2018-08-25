Beşiktaş'ta sıradaki isim Marco Fabian
Başkan Orman, bayramlaşma töreninde müjdeyi verdi “Fabian ile görüşüyoruz, bütçemize uyar ve anlaşırsak bu transferi de yapacağız”
İLK HABER PEPE'DEN
Öte yandan Cruz Azul'un teknik direktörü Pedro Caixinha, Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Marco Fabian hakkında, "Pepe'nin bana söylediğine göre Marco, Beşiktaş'a transfer olmaya yakın" açıklamasını yapmıştı. 40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Beşiktaş'ta sıradaki isim Marco Fabian haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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