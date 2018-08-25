Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius İstanbul'a geldi.
İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman file bekçisinin iki yıllığına Beşiktaş'a kiralandığı kaydedildi.
2016 yılında Almanya'nın Mainz takımından transfer edilen Karius, Liverpool'da 49 maçta forma giydi.
İngiliz temsilcisi, yaz transfer döneminde İtalya'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i 67 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
- 25.8.2018 22:19
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Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Toplam 10
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Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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