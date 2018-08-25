Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius İstanbul'da! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ın yeni kalecisi Karius 'da!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yeni kalecisi Karius <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da!

    'ın yeni kalecisi Loris Karius 'a geldi.

    'ın yeni kalecisi Loris Karius 'a geldi.

    İngiliz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman file bekçisinin iki yıllığına 'a kiralandığı kaydedildi.

    2016 yılında 'nın Mainz takımından edilen Karius, 'da 49 maçta forma giydi.

    İngiliz temsilcisi, yaz döneminde 'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i 67 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

    1. 25.8.2018 22:19
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