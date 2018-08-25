Beşiktaş Karius transferini sosyal medyadan açıkladı
Beşıktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulübün resmi Twitter hesabındaki arka plan fotoğrafına Karius'un fotoğrafı eklenirken, 'Come to Beşiktaş' notu düşüldü.
FİKRET ORMAN: KARİUS TAMAM
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Vodafone Park'ta yapılan geleneksel bayramlaşma töreninde transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak adı uzun zamandır Beşiktaş ile anılan Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius ile ilgili konuşan Orman, "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu, inşallah olacak" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların iki yıllığına renklerine bağlayacağı Alman kalecinin bugün saat 19.30'da İstanbul'da olacağı kaydedildi. Kurban Bayramı nedeniyle kulüpte yapılan izinlerden dolayı gelişinin ertelendiği belirtilen 25 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolünden geçirilecek, sonrasında da Kartal ile sözleşme imzalayacak.
SATIN ALMA OPSİYONU
Karius, iki sezon içinde Beşiktaş'ta maçların yarısında oynar ve siyah- beyazlılar Avrupa Kupaları'na katılırsa sözleşmedeki 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek ve siyah-beyazlılar tıpkı Jeremain Lens'te olduğu gibi bu parayı ödeyerek bonservisini alacak. Öte yandan siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Beşiktaş Karius transferini sosyal medyadan açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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