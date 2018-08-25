Beşiktaş Karius transferini sosyal medyadan açıkladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Karius transferini sosyal medyadan açıkladı

    Beşiktaş Karius transferini sosyal medyadan açıkladı

    Beşıktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulübün resmi Twitter hesabındaki arka plan fotoğrafına Karius'un fotoğrafı eklenirken, 'Come to ' notu düşüldü.

    Bu fotoğrafın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılması, 'ın Alman oyuncuyu kadrosuna kattığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan bugün saat 19.30'da İstanbul'da olacak Alman kalecinin Antalyaspor maçı öncesinde Vadofone Park'ı gezeceği ve yarınki mücadeleyi de tribünden izleyeceği ifade edildi.

    FİKRET ORMAN: KARİUS TAMAM
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Vodafone Park'ta yapılan geleneksel bayramlaşma töreninde transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak adı uzun zamandır Beşiktaş ile anılan Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius ile ilgili konuşan Orman, "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu, inşallah olacak" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıların iki yıllığına renklerine bağlayacağı Alman kalecinin bugün saat 19.30'da İstanbul'da olacağı kaydedildi. Kurban Bayramı nedeniyle kulüpte yapılan izinlerden dolayı gelişinin ertelendiği belirtilen 25 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolünden geçirilecek, sonrasında da Kartal ile sözleşme imzalayacak.



    SATIN ALMA OPSİYONU
    Karius, iki sezon içinde Beşiktaş'ta maçların yarısında oynar ve siyah- beyazlılar Avrupa Kupaları'na katılırsa sözleşmedeki 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek ve siyah-beyazlılar tıpkı 'te olduğu gibi bu parayı ödeyerek bonservisini alacak. Öte yandan siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.
    1. 25.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Karius transferini sosyal medyadan açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN