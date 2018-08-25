Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ın konuğu olacak. İki takım arasındaki ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 44 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 94 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 35 gol kaydetti. Beşiktaş, evinde rakibini ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken. bu maçların 12'sini Beşiktaş kazandı. 2 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş bu maçların 11'inde gol yemedi.



ANTALYASPOR SADECE ŞENOL GÜNEŞ İLE KAZANDI

Son oynanan maçta Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini kaybetti. Antalyaspor, İstanbul'daki ilk ve tek galibiyetini, şu anda Beşiktaş'ın başında olan Şenol Güneş yönetiminde 1998'de elde etti.



BEŞİKTAŞ'IN 45 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig'de evinde 45 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 38 galibiyet 7 beraberlik elde etti. Süper Lig'in ilk iki haftasında en az top kapan iki takımdan biri Antalyaspor oldu. Beşiktaş ise en fazla top kapan ikinci takım. Ligin ilk iki haftasında kafayla üç gol atan Antalyaspor, bu alanda ligin en iyisi konumunda. Antalyaspor'un bu sezon kalesinde gördüğü 5 golün tamamı akan oyundaydı. Beşiktaş, Süper Lig'de 2018/19 sezonunun ilk iki haftasında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım konumunda.