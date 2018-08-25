Beşiktaş 3'te 3 peşinde – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    3'te 3 peşinde

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> 3'te 3 peşinde

    Siyah-beyazlı takım, Spor Toto 'in 3. haftasında yarın 'u konuk edecek

    , Spor Toto 'in 3. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek.

    'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden , 2. haftada ise 'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

    Evinde 45 maçtır yenilmiyor

    Teknik direktör yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor.

    'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

    Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı.

    Bu karşılaşmaların 38'ini 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

    Vodafone Park'ta üst üste 12 maçı kazandı

    Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı.

    Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı.

    Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, 'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.

    Babel, takımla çalışmalara başladı

    Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA 'ndeki Partizan maçında forma giyemeyen , takımla çalışmalara başladı.

    Aynı nedenden dolayı Partizan karşısında görev alamayan ise Antalyaspor maçının ilk antrenmanına katılmadı. Hollandalı futbolcunun son durumu, bu akşamki çalışmanın ardından belli olacak.

    Negredo oynayabilecek

    Kırmızı kart cezasından dolayı Partizan karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Alvaro , 'in görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek.

    Takımdan gidip gitmeyeceği belli olmayan , 'ndeki LASK Linz maçında son dakikada attığı golle takımına turu getiren oyuncu olmuştu. İspanyol oyuncu, Süper Lig'in 2. haftasındaki maçında fileleri havalandıran isimler arasında yer aldı.

    1. 25.8.2018 10:44
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