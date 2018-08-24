Turist olmayacağız – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    olmayacağız

    <a href="/index/turist?id=3c51b05d-2cc2-4286-a885-1fb1dd37e479" class="" rel="tag">Turist</a> olmayacağız
    Partizan Teknik Direktoru Zoran Mirkovic, 1-1'e rağmen 'daki rovanştan umutlu olduklarını belirtti. Mirkovic, "Daha attığımız gole sevinemeden kalemizde golu gorduk. Yakaladığımız avantajı koruyabilseydik buradan cok farklı bir skorla ayrılabilirdik. Ama 'a kesinlikle olarak gelmeyeceğiz. Gruplara kalmak icin elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
    1. 24.8.2018
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