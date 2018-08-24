Turist olmayacağız
Partizan Teknik Direktoru Zoran Mirkovic, 1-1'e rağmen İstanbul'daki rovanştan umutlu olduklarını belirtti. Mirkovic, "Daha attığımız gole sevinemeden kalemizde golu gorduk. Yakaladığımız avantajı koruyabilseydik buradan cok farklı bir skorla ayrılabilirdik. Ama İstanbul'a kesinlikle turist olarak gelmeyeceğiz. Gruplara kalmak icin elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 24.8.2018
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