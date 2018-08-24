Tribünler tek ses – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Tribünler tek ses

    Tribünler tek ses
    UEFA tarafından "yuksek riskli mac" ilan edilen Partizan macına taraftarlarımız alınmadı. taraftarlarının ise ilgisi yoğundu. Sırplar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın buyuk bolumunu doldurdu. Belgrad'ta yaşayan Turk sayısının son derece az olması ve iki takımın yaptığı 'bilet satmama' anlaşmasından dolayı tribunlerde Turk taraftar yok denecek kadar az kaldı.
    1. 24.8.2018
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