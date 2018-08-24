Tribünler tek ses
UEFA tarafından "yuksek riskli mac" ilan edilen Partizan macına taraftarlarımız alınmadı. Sırp taraftarlarının ise ilgisi yoğundu. Sırplar, 32 bin kişi kapasiteli tarihi stadın buyuk bolumunu doldurdu. Belgrad'ta yaşayan Turk sayısının son derece az olması ve iki takımın yaptığı 'bilet satmama' anlaşmasından dolayı tribunlerde Turk taraftar yok denecek kadar az kaldı.
- 24.8.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
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BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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