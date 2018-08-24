Tolgay’ın golüne kalbi dayanmadı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Tolgay’ın golüne kalbi dayanmadı

    Tolgay’ın golüne kalbi dayanmadı
    'ın karşısında 1-1'lik beraberliği bulduğu golden sonra tribünlerdeki bir Partizan taraftarı kalp krizi geçirdi.

    60 yaşlarındaki taraftara sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 10 dakikalık müdahale yapıldı. Ancak Sırp futbolseverin hayatını kaybettiği bildirildi.
    1. 24.8.2018
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