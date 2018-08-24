PFDK’dan ceza – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ’dan ceza

    PFDK’dan ceza
    Erzurumspor maçında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 'ya sevk edilen 'a 40 bin TL para cezası verirken; misafir tribün C7 ve C10 bloktaki taraftarlara da bir sonraki deplasman maçına girememe cezası kesti.
    1. 24.8.2018
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