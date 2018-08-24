Oğuzhan kulübede kaldı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Oğuzhan kulübede kaldı

    Oğuzhan kulübede kaldı
    ŞENOL Güneş, Linz ve Erzurumspor maçında performansını yeterli görmediği 'u Partizan karşısında kulübeye çekti. Genç orta saha, 'da LASK Linz maçı rövanşında 2. yarıda yerini Quaresma'ya bırakmış, deplasmanında ise 37. dakikada 'le değişmişti. Güneş, Ozzie'ye Partizan önünde de şans vermedi.
    1. 24.8.2018
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