Oğuzhan kulübede kaldı
ŞENOL Güneş, LASK Linz ve Erzurumspor maçında performansını yeterli görmediği Oğuzhan Özyakup'u Partizan karşısında kulübeye çekti. Genç orta saha, Avusturya'da LASK Linz maçı rövanşında 2. yarıda yerini Quaresma'ya bırakmış, Erzurum deplasmanında ise 37. dakikada Caner Erkin'le değişmişti. Güneş, Ozzie'ye Partizan önünde de şans vermedi.
- 24.8.2018
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