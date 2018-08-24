Cruz Azul teknik direktörü Pedro Caixinha, “Pepe ile konuştuk Fabian’ın Beşiktaş’a yakın olduğunu söyledi” yorumunu yaptı.
Meksika ekiplerinden Cruz Azul teknik direktörü Pedro Caixinha, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Marco Fabian hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Meksika ekibinin Portekizli teknik direktörü Pedro Caixinha'nın, Toluca'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Fabian transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
10 NUMARA OYNUYOR
Caixinha, toplantı sırasında bir muhabirin 29 yaşındaki Meksikalı oyuncu Marco Fabian ile ilgili sorduğu soruya oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğunu söyleyerek cevap verdi. "Fabian ile ilgilendiğiniz doğru mu?" sorusuna yanıt veren teknik adam, "Pepe ile konuştuk. Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yakın olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Meksikalı 10 numara mevkiinde görev yapıyor.
10 NUMARA OYNUYOR
Caixinha, toplantı sırasında bir muhabirin 29 yaşındaki Meksikalı oyuncu Marco Fabian ile ilgili sorduğu soruya oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğunu söyleyerek cevap verdi. "Fabian ile ilgilendiğiniz doğru mu?" sorusuna yanıt veren teknik adam, "Pepe ile konuştuk. Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yakın olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Meksikalı 10 numara mevkiinde görev yapıyor.
- 24.8.2018
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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