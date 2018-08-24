Marco Fabian Beşiktaş’a! – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ’a!

    Marco Fabian Beşiktaş’a!

    teknik direktörü , “ ile konuştuk Fabian’ın ’a yakın olduğunu söyledi” yorumunu yaptı.

    ekiplerinden teknik direktörü , 'ın gündeminde olan Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Marco Fabian hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Meksika ekibinin Portekizli teknik direktörü Pedro Caixinha'nın, Toluca'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Fabian transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

    10 NUMARA OYNUYOR
    Caixinha, toplantı sırasında bir muhabirin 29 yaşındaki Meksikalı oyuncu ile ilgili sorduğu soruya oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğunu söyleyerek cevap verdi. "Fabian ile ilgilendiğiniz doğru mu?" sorusuna yanıt veren teknik adam, "Pepe ile konuştuk. Marco Fabian'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yakın olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Meksikalı mevkiinde görev yapıyor.
    1. 24.8.2018
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