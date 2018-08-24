Linz maçından dört değişiklik – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    maçından dört değişiklik

    <a href="/index/linz?id=31a59a66-a9b6-449d-a524-2f52e3a0dba3" class="" rel="tag">Linz</a> maçından dört değişiklik
    , LASK maçına göre sahaya 4 değişikle çıktı. 'in maçında ilk 11'de yer verdiği Roco ile , Partizan maçına yedek başladı. Hollandalı futbolcular Babel ve Lens ise sakatlıkları nedeniyle Belgrad'a getirilmedi. Bu 4 ismin yerine , Vida, Quaresma, ilk 11'de başladı.
    1. 24.8.2018
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