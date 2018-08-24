Karius bugün İstanbul’da – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Karius bugün ’da

    Karius bugün <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>’da

    , ’un Alman kalecisiyle her konuda anlaşmaya vardı bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

    Siyah-beyazlılar, aradığı '1 numarayı' 'de buldu. Ada basını, 'ın 'da forma giyen 25 yaşındaki Alman kaleciyle anlaşmaya vardığını, 'un bugün 'a geleceğini duyurdu. Liverpool Echo'nun haberine göre, Karius ile arasındaki ön anlaşma üç gün önce imzalanırken, Alman kalecinin bugün 'de olacağı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaların atılacağı duyuruldu.

    1.7 MİLYON EURO ALACAK
    Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon 'ya almak zorunda. Beşiktaş, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.
    1. 24.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karius bugün ’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN