Karius bugün İstanbul’da
Kara Kartal, Liverpool’un Alman kalecisiyle her konuda anlaşmaya vardı Loris Karius bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
YILLIK 1.7 MİLYON EURO ALACAK
Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon euro'ya almak zorunda. Beşiktaş, oyuncu ile yapılan sözleşmeye ise "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurttu. Bu arada Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.
- 24.8.2018
-
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
-
Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
Karius bugün İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.