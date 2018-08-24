Hakem katletti

maçının Slovak hakemi Ivan Kruzliak, kararlarıyla Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı. Özellikle'ın attığı golün asistini yapan, Sırp oyuncuların tekmeleriyle yerden kalkamadı.Mücadelenin 33. dakikasında sol kanattan çok rahat ataklar geliştiren Portekizli yıldız, Danilo Pantic'in bileğine basması sonucunda sakatlık geçirdi. Ancak Slovak hakembu faule kart bile göstermezken Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.Hakemin sertliklere göz yummasıyla birlikte saha zeminin de bozuk olması siyah-beyazlıları hayli zorladı. Skandal bir yönetim sergileyen Kruzliak, itirazlardanve'a sarı kart verdi.