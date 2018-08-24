Hakem katletti
Slovak hakem Ivan Kruzliak, Partizan’ın sert futboluna göz yumdu Başta Quaresma olmak üzere siyah-beyazlıla büyük tehlike atlattı
Mücadelenin 33. dakikasında sol kanattan çok rahat ataklar geliştiren Portekizli yıldız, Danilo Pantic'in bileğine basması sonucunda sakatlık geçirdi. Ancak Slovak hakem Ivan Kruzliak bu faule kart bile göstermezken Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
Hakemin sertliklere göz yummasıyla birlikte saha zeminin de bozuk olması siyah-beyazlıları hayli zorladı. Skandal bir yönetim sergileyen Kruzliak, itirazlardan Caner ve Tolgay'a sarı kart verdi.
- 24.8.2018
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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon 2. yarı oynanan alanya maçı gibi olur gs rahat kazanır o zamanda oynamadan kazanmıştı... zorla şampiyon yaptılar o maçta gsyi...
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Zeki Yavru: "Tepkiyi hiç anlamıyorum"
Toplam 10
Yorum
aga zaten bi sen anlamadın, birde yönetim...
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 9
Yorum
Fb İste yıllardır görmek istediğim transfer politikasi genc ucuz ve kaliteli ileriye donuk saglam paralar kazandirir. Comollo reyiz isi biliyor
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