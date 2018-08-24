Hakem katletti – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Hakem katletti

    Hakem katletti

    Slovak hakem Ivan Kruzliak, ’ın sert futboluna göz yumdu Başta Quaresma olmak üzere siyah-beyazlıla büyük tehlike atlattı

    maçının Slovak hakemi Ivan Kruzliak, kararlarıyla Beşiktaşlılar'ı çileden çıkardı. Özellikle Tolgay'ın attığı golün asistini yapan Ricardo Quaresma, Sırp oyuncuların tekmeleriyle yerden kalkamadı.

    Mücadelenin 33. dakikasında sol kanattan çok rahat ataklar geliştiren Portekizli yıldız, Danilo Pantic'in bileğine basması sonucunda sakatlık geçirdi. Ancak Slovak hakem Ivan Kruzliak bu faule kart bile göstermezken Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

    Hakemin sertliklere göz yummasıyla birlikte saha zeminin de bozuk olması siyah-beyazlıları hayli zorladı. Skandal bir yönetim sergileyen Kruzliak, itirazlardan Caner ve Tolgay'a sarı kart verdi.
    1. 24.8.2018
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