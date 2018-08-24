Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Beşiktaş, Loris Karius transferini duyurdu!
Beşiktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u kadrosuna kattı.
Siyah beyazlı kulübün resmi Twitter hesabındaki arka plan fotoğrafına Karius'un fotoğrafı eklenirken, 'Come to Beşiktaş' notu düşüldü. Beşiktaş Kulübü henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, bu fotoğrafın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılması, Beşiktaş'ın Alman oyuncuyu kadrosuna kattığı şeklinde yorumlandı. Siyah beyazlı kulüpten kısa bir süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı kaleci Loris Karius, yarın 19.30'da İstanbul'a gelecek.
- 24.8.2018 17:31
- Güncelleme: 24.8.2018 18:16
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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