Beşiktaş'tan Karius açıklaması!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    transferini duyurdu

    Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu

    , transferini duyurdu!

    , Liverpool'un kalecisi 'u kadrosuna kattı.

    Siyah beyazlı kulübün resmi Twitter hesabındaki arka plan fotoğrafına Karius'un fotoğrafı eklenirken, 'Come to Beşiktaş' notu düşüldü. Beşiktaş Kulübü henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, bu fotoğrafın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılması, Beşiktaş'ın Alman oyuncuyu kadrosuna kattığı şeklinde yorumlandı. Siyah beyazlı kulüpten kısa bir süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı kaleci Loris Karius, yarın 19.30'da İstanbul'a gelecek.

    1. 24.8.2018 17:31
    2. Güncelleme: 24.8.2018 18:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN