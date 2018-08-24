Beşiktaş, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u kadrosuna kattı.



Siyah beyazlı kulübün resmi Twitter hesabındaki arka plan fotoğrafına Karius'un fotoğrafı eklenirken, 'Come to Beşiktaş' notu düşüldü. Beşiktaş Kulübü henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, bu fotoğrafın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılması, Beşiktaş'ın Alman oyuncuyu kadrosuna kattığı şeklinde yorumlandı. Siyah beyazlı kulüpten kısa bir süre içerisinde resmi açıklama bekleniyor.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı kaleci Loris Karius, yarın 19.30'da İstanbul'a gelecek.