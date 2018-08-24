Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Negredo gidebilir, Vida bizimle" – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Başkanı : " gidebilir, Vida bizimle"

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Negredo gidebilir, Vida bizimle"

    Başkan Orman, gündemini değerlendirdi. “ şartlar oluşursa ayrılabilir, oluşmazsa bizim oyuncumuz, durum bu ise gitmek istemediğini söyledi; bizimle yoluna devam edecek”

    Başkanı , Spor'daki "Gündem Futbol" programında, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuşan Başknn Orman, "Negredo karekterli bir oyuncu, taraftar da seviyor. Şartlar oluşursa gidebilir, oluşmazsa bizim oyuncumuz, durum bu" diye konuştu. Başkan, kaleci transferi için de ", Tosic, Mitrovic ve Fabri gitti. Stoper aldık. Sonuçta 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var" ifadelerini kullandı.

    SATMAYACAĞIMI SÖYLEDİM
    'nın durumuyla ilgili de açıklamalar yapan Fikret Orman şöyle devam etti: "Vida ile ilgili sürekli bir şeyler söylendi. Vida'yı satmak için almadığımızı ilk günden beri söyledik. İnanılmaz düzgün ve Beşiktaşlı bir çocuk. Vida, gitmek istemediğini on kez söyledi. Hatta bir yönetici üzerinden Vida, bana 'Başkan beni satmak mı istiyor?' diye sordu, 'Hayır' dedim. Bizimle yola devam edecek. Mantık çerçevesi içerisinde hareket etmeliyiz. Beşiktaş'ın parasını kesinlikle çarçur etmeyiz."
    1. 24.8.2018
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