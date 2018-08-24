Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Negredo gidebilir, Vida bizimle"
Başkan Orman, transfer gündemini değerlendirdi. “Negredo şartlar oluşursa ayrılabilir, oluşmazsa bizim oyuncumuz, durum bu Domagoj Vida ise gitmek istemediğini söyledi; bizimle yoluna devam edecek”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'daki "Gündem Futbol" programında, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Negredo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuşan Başknn Orman, "Negredo karekterli bir oyuncu, taraftar da seviyor. Şartlar oluşursa gidebilir, oluşmazsa bizim oyuncumuz, durum bu" diye konuştu. Başkan, kaleci transferi için de "Talisca, Tosic, Mitrovic ve Fabri gitti. Stoper aldık. Sonuçta 31 Ağustos'a kadar vaktimiz var" ifadelerini kullandı.
SATMAYACAĞIMI SÖYLEDİM
Domagoj Vida'nın durumuyla ilgili de açıklamalar yapan Fikret Orman şöyle devam etti: "Vida ile ilgili sürekli bir şeyler söylendi. Vida'yı satmak için almadığımızı ilk günden beri söyledik. İnanılmaz düzgün ve Beşiktaşlı bir çocuk. Vida, gitmek istemediğini on kez söyledi. Hatta bir yönetici üzerinden Vida, bana 'Başkan beni satmak mı istiyor?' diye sordu, 'Hayır' dedim. Bizimle yola devam edecek. Mantık çerçevesi içerisinde hareket etmeliyiz. Beşiktaş'ın parasını kesinlikle çarçur etmeyiz."
SATMAYACAĞIMI SÖYLEDİM
Domagoj Vida'nın durumuyla ilgili de açıklamalar yapan Fikret Orman şöyle devam etti: "Vida ile ilgili sürekli bir şeyler söylendi. Vida'yı satmak için almadığımızı ilk günden beri söyledik. İnanılmaz düzgün ve Beşiktaşlı bir çocuk. Vida, gitmek istemediğini on kez söyledi. Hatta bir yönetici üzerinden Vida, bana 'Başkan beni satmak mı istiyor?' diye sordu, 'Hayır' dedim. Bizimle yola devam edecek. Mantık çerçevesi içerisinde hareket etmeliyiz. Beşiktaş'ın parasını kesinlikle çarçur etmeyiz."
- 24.8.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
-
Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
-
Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Negredo gidebilir, Vida bizimle" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.