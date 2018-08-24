Beraberlik kötü değil – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Beraberlik kötü değil

    Beraberlik kötü değil

    Direktörü Şenol Güneş, Partizan karşısında aldıkları beraberliğin kötü olmadığını ve Avrupa Ligi grupları için önemli avantaj yakaladıklarını söyledi.

    Direktoru Şenol Guneş, karşılaşmanın ardından acıklamalarda bulundu. Oyunu kontrol ederek oynamaya calıştıklarını belirten Guneş, "Yediğimiz gole kadar pozisyonları ve atakları yoktu. Sonra golu bulduk. Pozisyonları değerlendirmedik. 2. yarıda sahamızda kaldık. Kazanmaya yakındık, beraberlik kotu değil ama kazansak daha iyi olacaktı. Şimdi kendi sahamızda kazanıp tur atlamak istiyoruz" dedi. Tecrubeli teknik adam şoyle devam etti: "Ust uste oynanan maclar ve seyahatlere gore takımı harmanlayarak gitmek istiyoruz. Uc mac ust uste seyahatteyiz. Avrupa'da 3 takımla oynadık, ucunun de rengi tesadufen siyah beyaz oldu. Her oyuncumuz katkı yapmak istiyor. Az pozisyon veriyoruz, gol yiyoruz. Ama cok pozisyon bulup az gol atıyoruz."
    1. 24.8.2018
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