Arslan’ım benim

PARTİZAN deplasmanında Beşiktaş'a avantajı getiren isim olan Tolgay Arslan, bu gol icin cok uzun bir sure bekledi. Gurbetci yıldız orta saha, 14. dakikada filelerimizi havalandıran Partizan'ın, 1 dakika sonrasında daha attığı gole sevinemeden, kalecisini avlayıp Sırp tribunlerini sessizliğe boğdu. Quaresma'nın klas ortasında kalecinin hatasını affetmeyen Tolgay, 3 yıl 5 ay 28 gun sonra siyah-beyazlıları rahatlatan ve adeta UEFA Avrupa Ligi gruplarının kapısını aralayan golun altına imza attı.



GÜNEŞ YÖNETİMİNDE İLK GOLÜ

Kara Kartal'a 2015'te Hamburg'dan transfer olan Tolgay Arslan, Slaven Bilic'in yonetiminde calışmıştı. 28 yaşındaki tecrubeli futbolcu, 2015-16'da 2 kez gol sevinci yaşadı. İlk golunu 29 Ocak 2015'te kupada Sarıyer'e karşı atan Tolgay, ikinci golunde ise yine Avrupa Ligi'nde 26 Şubat 2015'te efsane Liverpool maclarında İngiliz devinin filelerini havalandırmıştı. Yetenekli oyuncu, Şenol Guneş yonetiminde ilk kez gol atma başarısı gosterdi.



"SON GOLÜM OLMAYACAK"

Beşiktaş'ın Partizan deplasmanında tek golunu atan isim olan Tolgay, "Bu benim son golum olmayacak" dedi. Genc futbolcu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Kotu bir skor almadık, zor mac olacağını biliyorduk. Sert bir mactı. Sanki kucuk bir savaş cıktı saha icinde ama iyi oynadık, iyi savaştık. Skoru da hak ettik. Ben 'Taraftar benden gol bekliyor' demiştim. Bu benim son golum olmayacak. Guti ve İlhan hoca ile surekli konuşuyoruz. Etkisini de gorduk" diye konuştu.