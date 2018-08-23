Lazio’dan Luis Alberto için randevu – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’dan için randevu

    <a href="/index/lazio?id=e610766b-8c88-449b-9fb8-66c1f8ba6bd1" class="" rel="tag">Lazio</a>’dan <a href="/index/luis-alberto?id=f42d7ebe-0789-4fec-90cb-8c8e34aee12c" class="" rel="tag">Luis Alberto</a> için randevu
    TRANSFER döneminin bitmesi için geri sayıma geçilirken, da dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Son birkaç gündür menajerlerin adını gündeme getirdiği isim 'nun 25 yaşındaki 10 numarası oldu. İspanyol yıldız için basınında çıkan, "Sevilla'ya gitmesine izin verilmediği için mutsuz" haberleri, Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. İspanyol için kiralama teklifi yapılması planlandığı ve 'dan önümüzdeki hafta için randevu talep edildiği belirtildi.
    1. 23.8.2018
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