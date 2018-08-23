Klopp kafa karıştırdı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Klopp kafa karıştırdı

    Klopp kafa karıştırdı
    Lıverpool'da forma giyen Loris Karius'la prensipte anlaşan siyah-beyazlılara, İngiliz ekibinin hocası Jürgen Klopp'tan şok eden bir açıklama geldi. Önceki gün oynanan lig maçından sonra soruları yanıtlayan Klopp, "Karius gidiyor mu?" sorusuna "Kimse bana transferle ilgili bir şey söylemedi" yanıtını verdi. Bu açıklama cephesinde şaşkınlıkla karşılandı
    1. 23.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Klopp kafa karıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN