Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman transfer konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Orman, TRT Spor'a telefonla bağlandığı programda şu ifadeleri kullandı:

'Kaleci ile ilgili fikirler var'

"Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz ve olmuyorsa yapmayacağız. Beşiktaş takımından gidenlere bakınca, 3 oyuncu sattık. Biri bizde değildi, Brugge'e sattık. Stoperin yerine bir stoper aldık. Kaleci ile ilgili fikirler var."

'Burak'ı hiç konuşmadık'

"Biz durumdan fırsat çıkaracak bir zihniyet değiliz, asla olmaz da. Biz itibarımız için yaşıyoruz. Trabzon Burak'ı göndermek istiyormuş, o bilmem neymiş falan, bu süreçlerin içinde değiliz. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık. Burak Yılmaz için ne bir görüşmemiz oldu, ne de talep oldu. Burak Yılmaz Beşiktaşlı, ben de hep o yüzden onunla ilgili konuştum. Ben duruşu olan Beşiktaşlıların arkasında durmak durumundayım."

'Vida bizimle devam edecek'<

"Vida'yı biz satmak için almadık. Çocuk da gitmek istemediğini 10 kere söyledi. Bir kez de yönetici üzerinden başkan satmak mı istiyor dedi. Yok oğlum ya, öyle bir şey yok dedim. Bizimle devam edecek."

'Negredo bizim oyuncumuz'

"Alvaro Negredo için bize ulaşmış bir şey yok. Çok karakterli bir oyuncu, taraftar çok seviyor. Şartlar oluşursa gider, oluşmazsa bizim oyuncumuz."