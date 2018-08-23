Beşiktaş son 3 maçında da geriye düştü – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    son 3 maçında da geriye düştü

    Beşiktaş son 3 maçında da geriye düştü

    UEFA Play-Off mücadelesinde Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantaj yakalayan 'ta savunmadaki hatalar can sıktı. son 3 resmi maçında rakipleri karşısında geriye düştü.

    Partizan ile deplasmanda oynanan ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak ikinci maç öncesinde avantaj yakalayan 'ta savunmada yapılan hatalar dikkatlerden kaçmadı. 'nda boy gösteren Pepe ve Vida'nın takıma geç katılması, savunmadaki performans düşüklüğündeki en önemli etki oldu. Siyah-beyazlılar rakipleriyle oynadığı son 3 resmi maçta geriye düşen taraf olsa da bu 3 karşılaşmada da istediği skorları aldı.

    'nde bir önceki turda Avusturya ekibi LASK Linz'le karşılaşan Beşiktaş, ikinci maçta 2-0 geriye düşmesine karşın son dakikada bulduğu golle skoru 2-1'e getirip turu geçmişti. Ligde ise BB Erzurumspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın etkili oyunuyla maçı 3-1 kazanarak ligde kayıp yaşamamıştı. Partizan deplasmanında da karşılaşmanın 14. dakikasında yediği golle geriye düşen Beşiktaş, 'ın 15. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin 1-1 sona ermesiyle Beşiktaş, ikinci maç için avantaj yakaladı.
    1. 24.8.2018 00:22
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