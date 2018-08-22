Türkleri kandıramazsınız
G.Saray ve Partizan’ın efsane oyuncularından Cevad Prekazi, ülkemize övgü dolu sözler sarfetti “Türk halkını kandıramazsınız, zira onlar kime değer verip saygı duyacağını iyi bilir. Eğer doğru kişi olursan, seni avuçlarının içindeki su gibi korurlar!”
KRİZDEN ÇIKIYORLAR
Türkiye'deki futbol koşullarının inanılmaz olduğunu, Yugoslavya'da ise Tito (Eski lider) dönemindeki gibi kaldığını belirterek; Partizan eşleşmesi için şu yorumu yaptı: "Her takım kazanabilir ve kaybedebilir. Partizan mükemmel değil, hala bir formül arayışında ama Mirkovic'in gelişiyle takıma disiplin geldiğini görüyorum, yavaş yavaş krizden çıkıyorlar. Partizan evindeki maçta kalesinde gol görmemeli. Favori Beşiktaş olsa da futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Bugün her takım kazanabilir. Rövanş maçında her şey olabilir."
- 22.8.2018
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İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Toplam 1
Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 4
Yorum
serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
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