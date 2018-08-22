Türkleri kandıramazsınız – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Türkleri kandıramazsınız

    Türkleri kandıramazsınız

    G.Saray ve Partizan’ın efsane oyuncularından , ülkemize övgü dolu sözler sarfetti “Türk halkını kandıramazsınız, zira onlar kime değer verip saygı duyacağını iyi bilir. Eğer doğru kişi olursan, seni avuçlarının içindeki su gibi korurlar!”

    Uzun yıllar G.Saray forması da giyen Partizan'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Prekazi, Türkiye'deki koşullarının son derece iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'de futbol oynayan isimlerin ellerinden gelenin en iyisini yaparak kendilerini kanıtlamaları gerekir. Ama gerçek şu ki, Türk halkını kandıramazsınız, zira onlar kime değer verip saygı duyacağını iyi bilir. Ama epey çaba gerekiyor. Eğer doğru kişi olursan, seni avuçlarının içindeki su gibi korurlar" ifadelerini kullandı.

    KRİZDEN ÇIKIYORLAR
    Türkiye'deki futbol koşullarının inanılmaz olduğunu, Yugoslavya'da ise Tito (Eski lider) dönemindeki gibi kaldığını belirterek; Partizan eşleşmesi için şu yorumu yaptı: "Her takım kazanabilir ve kaybedebilir. Partizan mükemmel değil, hala bir formül arayışında ama Mirkovic'in gelişiyle takıma disiplin geldiğini görüyorum, yavaş yavaş krizden çıkıyorlar. Partizan evindeki maçta kalesinde gol görmemeli. Favori Beşiktaş olsa da futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Bugün her takım kazanabilir. Rövanş maçında her şey olabilir."
    1. 22.8.2018
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