Türkleri kandıramazsınız

Uzun yıllar G.Saray forması da giyen Partizan'ın efsane futbolcularından Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Prekazi, Türkiye'deki futbol koşullarının son derece iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'de futbol oynayan isimlerin ellerinden gelenin en iyisini yaparak kendilerini kanıtlamaları gerekir. Ama gerçek şu ki, Türk halkını kandıramazsınız, zira onlar kime değer verip saygı duyacağını iyi bilir. Ama. Eğer doğru kişi olursan, seni avuçlarının içindeki su gibi korurlar" ifadelerini kullandı.'deki futbol koşullarının inanılmaz olduğunu, Yugoslavya'da ise(Eski lider) dönemindeki gibi kaldığını belirterek; Partizan eşleşmesi için şu yorumu yaptı: "Her takım kazanabilir ve kaybedebilir., hala bir formül arayışında ama Mirkovic'in gelişiyle takıma disiplin geldiğini görüyorum, yavaş yavaş krizden çıkıyorlar. Partizan evindeki maçta kalesinde gol görmemeli.. Bugün her takım kazanabilir. Rövanş maçında her şey olabilir."