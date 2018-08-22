Smiljanic: Beşiktaş büyük takım – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Smiljanic: büyük takım

    Smiljanic: Beşiktaş büyük takım

    Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi Partizan'da forma giyen Smiljanic, rakiplerinin favori olduğunu, ancak favori ekiplerle başa çıkmayı bildiklerini ifade etti.

    Bir dönem G.Birliği forması da giyen Smiljanic, 'ın büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirterek "Partizan büyük maçlarda favori ekiplerle başa çıkmayı biliyor. Şans da bizimle olmalı" dedi.

    12. OYUNCUMUZ TARAFTAR
    'nde gruplara kalmanın kendileri için çok önemli olduğu söyleyen Smiljanic, taraftar desteği için de şu yorumu yaptı: "Tribünlerimiz tamamen dolmalı. Onlar bizim sahadaki 12. oyuncumuz. Bizim için çok önemliler. Onların tezahüratları, alkışları ve desteği, artık yapamayacağımızı düşündüğümüzde dahi son atom gücümüze kadar mücadele etmemizi sağlıyor."
    1. 22.8.2018
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