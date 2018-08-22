Monaco’dan Vida sürprizi – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’dan sürprizi

    Monaco’dan Vida sürprizi

    'ın Hırvat savunma oyuncusu 'yı kadrosuna katmak isteyen 'da Asbaşkan Vadim Vasilyev, yapabileceklerini açıkladı.

    Vasilyev " dönemi bitene kadar söylentiler olur. İyi bir kadro kurduk ama önümüze iyi bir fırsat çıkarsa transfer yapabiliriz" diye konuştu.

    Yarınki maça Slovak hakem
    'ın yarın Partizan deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, hakem Ivan Kruzliak görev alacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.
    1. 22.8.2018
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