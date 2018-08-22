Marega operasyonu – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Marega operasyonu

    Marega operasyonu
    Başkanı 'ın, geçen sezon Porto formasıyla 29 maçta 22 gol atan Moussa Marega'yı kiralamak için devreye girdiği öğrenildi.

    Daha önce Porto'dan Aboubakar, 'dan da 'yı kiralayan Orman'ın, kadro dışı bırakılan Marega için Porto'nun başkanıyla görüştüğü belirtildi.
    1. 22.8.2018
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