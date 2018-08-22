Golcü savunma – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Golcü savunma

    Golcü savunma

    savunması, sezonun 6 maçında 4 kez fileleri havalandırdı. 2 gol atarken Pepe ile de 1’er gol atmayı başardılar

    savunma oyuncuları 2018-19 sezonuna hücumdaki etkili performanslarıyla başladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon şu ana dek 6 resmi karşılaşmada 15 gol atarken, bunların 4'ünü savunma oyuncularıyla buldu. Defanstaki isimler, %26,6'lık gol katkısı yaptı. adına defansta görev alan oyunculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Pepe gol sevinci yaşadı.

    Sağ bekte görev alan , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn ile oynanan maçta gol atarak savunma oyuncuları adına takımına Avrupa'da da uzun bir süre sonra katkı sağlarken, Erzurumspor filelerini havalandırarak ligdeki 532 günlük gol hasretini de sonlandırdı. de 931 gün aradan sonra Torshavn karşılaşmasında attığı golle bu hasretini bitiren ikinci isim oldu. Akhisar'a gol atan Pepe de, 2017-18'de olduğu gibi siyah-beyazlı takımın birinci haftalardaki ilk gollerini atan isim olarak dikkati çekti.
    1. 22.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golcü savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN