Fabian’ın isyanı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Fabian’ın isyanı

    Fabian’ın isyanı

    'ın talip olduğu 'nin 10 numarası 'in, 'ya isyan ettiği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın talip olduğu City'nin 10 numarası Fabian Delph'in, 'ya isyan ettiği öğrenildi.

    28 yaşındaki oyuncunun geçen sezon 'nin United'a karşı aldığı yenilgi sonrasında çıldırdığı ve soyunma odasında küfürler savurduğu için kadroya girmekte zorlandığı ifade edildi.
    1. 22.8.2018
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