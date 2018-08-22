Ersan Gülüm haber bekliyor – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    haber bekliyor

    Ersan Gülüm haber bekliyor

    Tecrübeli stoper 'ün kafası karıştı...

    , Ersan'ı beklerken elinde Roco'yu bulduğu için Ersan'a "Vida gidince imzalarsın" demişti. Ersan da Vida'nın satılmasını bekliyor. Fakat transferin bitmesine de az bir zaman kalırken Güneş'le görüşen Ersan'ın, "Süper Lig'den talipler var, ne yapayım?" diye sorduğu öğrenildi.

    ?ROCO ZAMAN İSTEDİ
    'ın yeni transferi Enzo Roco, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 26 yaşındaki Şilili stoper, "Bu takımda sürekli oynamak istiyorum ama biraz desteğe ihtiyacım var. Hocamız ve taraftarlarımız bana bu sabrı gösterecektir" diye konuştu.
    1. 22.8.2018
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