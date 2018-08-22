‘Emre Mor'un maaşını biz öderiz!’ – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ‘Emre Mor'un maaşını biz öderiz!’

    ‘Emre Mor'un maaşını biz öderiz!’

    Başkan? 'ın alınmasını istediği Emre Mor konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Başkan 'ın alınmasını istediği Emre Mor konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Orman'ın, Emre'nin yaşadığı mental problemler yüzünden kulübü Celta Vigo'ya "Kiralama bedeli vermeyiz, ücretini karşılarız. 5.5 milyon euro'luk satın alma bedeli koyarız" şeklinde teklif yaptığı iddia edildi.
    1. 22.8.2018
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