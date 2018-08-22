Beşiktaş, Partizan maçı için Sırbistan'a doğru yola çıktı. Beşiktaş, Partizan maçı kadrosuna dahil edilen oyuncuları belli oldu. Cezalı Negredo, sakatlığı bulunan Lens ve Babel kadroda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Partizan ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Beşiktaş, perşembe günü oynanacak maç için Sırbistan'a hareket etti. Beşiktaş'ın kafilesinde Tolga, Utku, Ersin, Gökhan G., Vida, Pepe, Roco, Fatih, Adriano, Caner, Necip, Medel, Tolgay, Dorukhan, Oğuzhan, Mertcan, Güven, Gökhan T., Quaresma, Umut, Larin, Love ve Alpay yer aldı.
Beşiktaş'ın Partizan kafilesinde cezalı olan Negredo, sakatlığı bulunan Lens ve Babel yer almadı.
Beşiktaş'ın Partizan kafilesinde cezalı olan Negredo, sakatlığı bulunan Lens ve Babel yer almadı.
- 22.8.2018 13:37
- Güncelleme: 22.8.2018 14:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş'ın Partizan kafilesi belli oldu: Negredo, Lens ve Babel yok... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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