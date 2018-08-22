Beşiktaş'ta yıldız isim Sırbistan'a götürülmedi
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ın kafilesi belli oldu: , Lens ve Babel yok...

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/partizan?id=3dd60674-b4cf-4b97-bd64-be12471e0145" class="" rel="tag">Partizan</a> kafilesi belli oldu: <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>, Lens ve Babel yok...

    , maçı için Sırbistan'a doğru yola çıktı. , maçı kadrosuna dahil edilen oyuncuları belli oldu. Cezalı , sakatlığı bulunan Lens ve Babel kadroda yer almadı.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz 'ın kadrosu belli oldu. , perşembe günü oynanacak maç için Sırbistan'a hareket etti. Beşiktaş'ın kafilesinde Tolga, Utku, Ersin, Gökhan G., Vida, , Roco, Fatih, Adriano, Caner, Necip, , Tolgay, Dorukhan, Oğuzhan, Mertcan, Güven, Gökhan T., Quaresma, Umut, Larin, Love ve Alpay yer aldı.


    Beşiktaş'ın kafilesinde cezalı olan , sakatlığı bulunan Lens ve Babel yer almadı.
    1. 22.8.2018 13:37
    2. Güncelleme: 22.8.2018 14:19
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